U IZOLACIJI DONEO BITNE ODLUKE! Folk pevač obelodanio da se konačno vraća na scenu, a ovo se promenilo u njegovom životu! (FOTO)

View this post on Instagram

Mislim da je pravo vrijeme za promjene. Od brzine života u kom smo živjeli promicali su nam sati, dani, godine i nismo mogli da se fokusiramo na prioritete. Sada kada imamo vremena na pretek, mozemo mirne glave da se posvetimo sebi i da svaki dan napredujemo po malo, za samo mjesec dana promjene ce biti vidljive i dace nam stimulans da nastavimo još jače i bolje. Ja sam počeo da treniram svaki dan, izbacio sam svu nezdravu hranu i gazirane sokove, i konačno odlučio da se vratim na scenu. Zadnje dve godine nisam puno pricao o svom životu, s razlogom ali je doslo vrijeme da konačno pokažem najbolju verziju sebe. Stay tuned... Stay at home