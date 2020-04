''I JA SAM SAMO ŽENA, IMAMO ISTE PROBLEME'' Goca Tržan se obratila NJIMA, pa obelodanila svoj PLAN! (FOTO)

View this post on Instagram

#ostanikodkuće Danas:imam u planu da posle snimanja vloga za yt (makeup i hairstyle tutorial) i posle ukljucivanja u jutarnje programe, razne, idem da cekam u redu da kupim namirnice za danasnje obroke i za vikend! Za sve neduhovite i one koji sebe preozbiljno shvataju, ovi moji postovi imaju iskljucivo za zadatak da vas odobrovolje i nasmeju, a ne da vam stvore osecaj da niste dovoljno dobre jer niste stigle da obavite hiljadu stvari za jedan dan. I da vam pokazu da sam i ja samo zena i samo ljudsko bice kao i vi i da imamo iste probleme, radosti, sumnje, tuge, nervoze... Zato, 😁😁😁😁 P. S. A da, za rucak homemade pizza(testo umeseno jos preksinoc i ostavljeno da fermentise 24h,sad se odmara u frizideru) 😜😜😜