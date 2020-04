INDI JE OTIŠLA NA OPERACIJU ŽELUCA, A SADA SE LEKARI BORE ZA NJEN ŽIVOT: Evo koje naše poznate ličnosti su na ovaj način izgubile višak kilograma!

View this post on Instagram

1. Ne znam odakle da pocnem... Zahvalnost je najmanje sto dugujem medicinskom osoblju,koje se u ovom trenutku bori za Indirin zivot. Ovo je sve pocelo bezazleno. Otisla je zdrava na operaciju zeluca(operacija je bila iz estetskih razloga), trebala je da izadje nakon tri dana i da bude kod kuce sa svojom porodicom. I sve ovo ne bi bilo toliko dramaticno da nije napolju stanje kakvo jeste. Operisao ju je doktor Miroslav Ilic,9.marta od kojeg ni u jednom momentu nismo imali adekvatnu pomoc i podrsku. Koji je nakon nekoliko dana operacije rekao da ne zna koji je razlog njenih mucnina i konstantnog povracanja. Lezala je u Sremskoj Kamenici 11 dana nakon operacije,sa hematomom je pustena na kucno lecenje,koje je izazvalo jos mucnina,jos povracanja i povisenu temperaturu. Druga noc kod kuce bila je teska, nezamislivo teska. Odvela sam je u Medigroup,gde je primila infuziju da prezivi noc, jer njen zeludac nije mogao ni vodu da prihvati.Shvatili smo da ne mozemo da je lecimo kod kuce jer dehidrira, gubi snagu i ako popije kap vode povrati zeludacnu kiselinu. Nakon toga smo zvali Doktora Miroslava Ilica, koji ju je smestio u privatnu bolnicu,jer u drzavnu nije mogla,po njemu nije hitan slucaj,a nije ni imala zdravstvenu knjizicu. Predlozio je da legne u bolnicu da vide sta ce dalje. Rekao je da joj zeludac ne funkcionise,da ne zna razlog toga.Dogovoreno je da joj ponovo urade gastroskopiju,da joj ubace sondu i kroz nju balon,da joj prosire zeludac,jer je smatrao da se zeludac zalepio za hematom. Kada su joj uradili gastroskopiju videli su da sonda ne prolazi.Sledeci korak je operacija gde su uvideli da ona ima jak upalni proces pankreasa i slezine,a da je zeludac maltene uvrnut. Slezinu su joj otklonili, uradili by pas, a zeludac joj jos malo “prekratili”. Od tada krece agonija. Pocele su da nam stizu poruke od ljudi koje je Dr Ilic operisao,kako se mesecima oporavljaju,prolaze kroz isto, pa cak i da je jedan momak preminuo. To nas je samo jos vise uznemirilo!Kad god bismo pozvali Dr Ilica,bio je u strasnoj guzvi.Nikada nije pokusao da nam pruzi podrsku, prvenstveno mojoj majci,koja se vec suocila sa gubitkom deteta,kojoj je svaka nasa “prehlada” bila poput traume.