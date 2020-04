ZORANI PAVIĆ JE PRE SAMO DVA DANA PREMINUO BRAT OD POSLEDICA KORONAVIRUSA, a onda ju je POTRESLA još jedna smrt: Putuj legendo! (FOTO)

View this post on Instagram

"Kada umrem sahranite mi telo sve na meni nek' bude crno-belo". ....čuvena grobarska... Svi smo mogli da izostanemo sa neke utakmice..on nikad...nema neopravdani....čuveni Miša Tumbas..🏁🖤 "Ej mala, vrati one pramenove, baš se slažu, crno- beli"... Putuj legendo...navijaćeš ti i odozgo! 🏁🖤🙏 #misatumbas #mišatumbas #partizanbeograd #crnobelaruža #crnobeli #samojedanklubsamojedangrad