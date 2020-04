NISU POŠTEĐENI NI POZNATI! Bahatost ih košta 3 meseca zatvora! Đani, Mirić i Prijović primer kako ne treba! Samo disciplinom ćemo pobediti koronu

Na njihovom primeru treba učiti.

Zbog koronavirusa izrečene su vanredne mere, po kojima je svim građanima Srbije zabranjeno kretanje u periodu od 17h do 5h, a proteklog vikenda ta mera je glasila da stanovništvo ne sme da izlazi na ulice od subote 4. aprila od 13 časova, do ponedeljka 6. aprila do 5 časova.

O ove mere oglušili su se i pojedine javne ličnosti, ali zakon je isti za sve, tako da su i oni, kao i svi građani koji nisu poštovali izrečeno, privedeni.

Radiša Trajković Đani

Pevač, njegova supruga Slađana Trajković, njihov sin Miloš i njegova devojka, uhapšeni su u jednom beogradskom hotelu zbog izvršenja krivičnog dela Nepostupanje po zdravstvenim propisima u vreme epidemije iz člana 248 kz, a Đani i njegova porodica su odmah po privođenju dovedeni na saslušanje.

Devojci njihovog sina Nini, koja je u drugom stanju, napisana je prijava i ona je puštena budući da je samo tri dana pre hapšenja saznala da je trudna, a Đani je saznao da će postati deda. Ostali članovi porodice Trajković posle 48 sati provedenih iza rešetaka prihvatili su da budu osuđeni na po tri meseca kućnog zatvora.

Mitar Mirić

U istom hotelu gde su bili Đani i njegova porodica, boravio je i njegov stariji kolega Mitar Mirić, takođe u vreme zabrane kretanja. On je uhapšen zbog nepoštovanja zdravstvenih propisa, a pored njega priveden je i advokat u čijem društvu je bio Mirić.

Aleksandar Prijović

Fudbaler Aleksandar Prijović priveden je u subotu jer nije poštovao zabranu okupljanja zajedno sa još 17-18 ljudi. Fudbaler je u subotu izašao pred Treći osnovni sud. Prijović je osuđen na tri meseca kućnog zatvora, a čeka se verifikacija sporazuma od strane nadležnog suda.

