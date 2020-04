- Preživeo sam mnoga bombardovanja Beograda, logor, ali tog jutra 6. aprila 1941. bilo je prestrašno. Živeo sam sa roditeljima u ulica Kralja Milana broj 15. Probudio nas je strašan potres. Bomba je pala u naše dvorište. Istrčali smo u podrum zgrade koji nije bio najsigurniji jer je bio sagrađen od cigle - počeo je svoj ispovest za naš portal Velisavljević.

Legenda srpskog glumišta je potom opisao kakve je užasne scene video po Beogradu.

- Pošto je naša zgrada bila nesigurna, otac nas je preko prijatelja prebacio u susednu zgradu tadašnje Jadransko podunavske banke. Smestili smo se u trezor, što se posle ispostavilo kao velika greška jer da je, ne daj Bože, tada pala bomba na banku, nikada nas ne bi izvukli.

Poštar Dejan je preuzeo brigu o supruzi i meni: Ne mrdam iz kuće zbog korone!

Vlasta je opisao koliko mu je teško pala trenutna izolacija zbog opakog virusa koji hara svetom i pozvao sve ljude da vode računa i slušaju struku. - Smešno je da ja sada kao javna ličnost ili glumac apelujem na ljude da sede u kućama. Smatram da isključivo treba da se sluša šta kažu doktori i ostali stručnjaci. od trenutka kada je uvedeno vanredno stanje, ne otključavam vrata. Bukvalno nisam nigde izašao - istako je glumac, a na pitanje kako ubija vreme i ko mu pomaže, istakao je da on i supruga imaju svog heroja! - Nije mi dosadno. Dosta spavam, odmaram, čitam puno, gledam televizju. Brigu o supruzi i meni preuzeo je naš poštar Dejan, divan čovek i na tome mu puno hvala. On bukvalno šta god nam treba, tu je za nas i na tome mu hvala! On je naš heroj. Na pitanje da li ga zovu kolege, Vlasta je istakao da su posete zabranjene, ali da ima onih koji se interesuju kako provodi vreme. - Čujemo se, naravno! Svi oni su u istoj situaciji kao i ja, možda i goroj, jer ja sam bio u logoru godinu dana i tri godine na Golom otoku, pa mi ovo ne pada teško. A mnogima izolacija nije prijatna! Ali čekam dan kada ćemo se ponovo rukovati, zagrliti - poručio je slavni glumac.