Pevači Radiša Trajković Đani i Mitar Mirić grubo su prekršili naredbu Vlade, koja je zbog epidemije koronavirusa izričito zabranila okupljanja više od dvoje ljudi u zatvorenim prostorima. U petak uveče ispijali su pića u lobiju beogradskog hotela Kraun plaza, zbog čega su najpre privedeni, u policiji zadržani 48 sati, a potom i priznali sporazum o priznavanju krivice, nakon čega im je izrečena kazna kućnog zatvora u trajanju od tri meseca.

Ova odluka podelila je Srbiju - i dok jedni misle da nisu zaslužili ovakvu kaznu, drugi pak smatraju da je trebalo da ih još strože sankcionišu nadležni organi, zbog nesavesnog ponašanja koje je potencijalno ugrozilo kako njihovo, tako i zdravlje drugih ljudi, a mi smo pozvali njihove kolege kako bismo čuli i njihov stav.

Ana Nikolić

Ne komentarišem ništa, ali apelujem na predsednika da uvede dvadesetčetvoročasovnu izolaciju! Definitivno mislim da je to jedino rešenje u ovom trenutku. Što se mene tiče, i Vlada i predsednik imaju moju punu podršku za takav radikalan potez.

Jelena Kostov

Nisu ovo zaslužili, jer oni to nisu zlonamerno učinili... Da su znali da ne sme više od dvoje ljudi da bude u istoj prostoriji, sigurno ne bi otišli u hotel... Znam Đanija i zato to kazem. Ali, situacija je takva gde nema izuzetaka i gde moramo svi da poštujemo pravila.

Nada Topčagić

Po meni, to je bila neka privatna žurka, očigledno, tu su bili pevači, fudbaler... Po meni je to neodgovorno, ipak tu mu je bio sin, pa trudna snajka... Ja se takvom riziku ne bih izlagala nikad, a ne bih ni svoje bližnje izlagala. Šta je on sad postigao? Biće tri meseca u tom kućnom zatvoru, bezveze. Proći će i ovo, a on i dalje u kući. Lud si ako razmišljaš na taj načn da se izlažeš sada tako nečemu. Ja bežim od svih, disciplinovana sam i tako treba i svi ostali, pa i moje kolege da se ponašaju!

Dragica Radosavljević Cakana

Ja to ne znam, zapravo nisam čula! Oni su ludi, šta im to treba?! Ko može toliko da bude neodgovoran i sam sebi šteti?! Sad nek sede kući i neka miruju. Moraju da misle na druge, ako ne misle na sebe. Smatram da je ovo vreme kada ipak moramo da poštujemo pravila radi nas samih i onih koje volimo, pre svega.

Dara Bubamara

Ne bih da se ništa izjašnjavam, vidite kakva je situacija, ljudi umiru… Ne želim ništa da komentarišem, samo poručujem ljudima da se pridržavaju, ostanu kod kuće, da ovo prođe što pre. Ne želim da se bavim tuđim greškama, ne interesuje me… Vreme je da se svi malo primirimo i da izdržimo kod kuće, da ovo sve prođe

Autor: D. Tanasijević