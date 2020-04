VELJKO SE POTRUDIO DA JOJ ROĐENDAN U IZOLACIJI UČINI NEZABORAVNIM! Verica Rakočević od supruga dobila poseban poklon, evo o čemu se radi! (FOTO)

Ovo rođendansko iznenađenje će pamtiti celog života.

Verica Rakočević nedavno je proslavila 72. rođendan, ali velelepna proslava je, sasvim očekivano, izostala, ali poklon nije.

Kao osoba starija od 65 godina, kreatorka spada u grupu građana koji ne smeju da napuštaju dom u toku epidemije koronavirusa, ali se njen suprug Veljko Kuzmančević potrudio da joj ovaj rođendan učini nezaboravnim.

- Meni ova izolacija dođe kao odlazak na proslavu rođendana na pusto ostrvo - našalila se u svom maniru Verica.

Kada je reč o poklonu, on, naravno, nije izostao, a Rakočevićeva će ga svakako pamtiti do kraja života s obzirom na to da je Kuzmančević ovekovečio na platnu njeno nago telo.

- Što se obeležavanja mog rođendana tiče, Veljko posebno vodi računa o poklonima. Pošto je počeo da slika, dobila sam akt-akvarel koji je specijalno za moj rođendan bez mog poziranja naslikao za mene.

