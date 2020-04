View this post on Instagram

Laku noc devojcice moja.Pocivaj u miru.Puno puta sam pomislila na ovaj trenutak,znala sam da ce biti uzasno tezak i bila sam u pravu.💔Hvala ti za svaki osmeh,koji si samo ti mogla da izmamis kada niko drugi nije mogao,za svu tu jedinstvenu ljubav koju si pruzala uvek ,uvek,jer i ti si jedinstvena ! Moja ljubav,moj srecko,moj zivotic,moj Eco ❤️VOLIM TE I UVEK CU.❤️