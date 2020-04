Pevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, imao je turbulentan odnos sa Sonjom Vuksanović, s kojom se više puta razilazio, pa mirio.

Iako je sada definitivno ljubav sa Sonjom gotova, Lukas kaže da njih dvoje imaju lep odnos i da se poštuju zarad zajedničke ćerke Viktorije. Pevač je otkrio koliko su njegova osećanja prema dizajnerki bila jaka, ali je progovorio i o vezama sa drugim devojkama, o kojima je brujala javnost.

Od svih žena sa kojima ste bili koja je za vas bila najfatalnija?

- Nijedna (smeh). Šta znači fatalna? Je l' je to žena koju voliš, pa kao onda više nisi s njom, pa ostaneš u prijateljskim odnosima? Svoju poslednju suprugu Sonju sam najviše voleo, to je nekako najbliže.

Bilo je turbulentnih perioda između vas i Sonje Vuksanović. Da li postoji šansa da se obnovi ta ljubavna priča?

- Ne postoji šansa da se obnovi ljubavna priča iz razloga što je to jedno poglavlje koje je završeno, ali nije umrlo, nego jednostavno to je bilo, sad je nešto drugo. Emocije su bile velike, pa su onda te emocije postojale, ali u nekom negativnom smislu, što se kaže, mržnja, ali nekako sve to što se dešavalo se kasnije stabilizovalo u jedno poštovanje. Mi jako dobro funkcionišemo, ali mislim da tu nema više te vatre. Ljudi naš odnos pogrešno tumače i niko ne kapira da među nama više nema emocija. Da ih ima, ne bih ja ni razmišljao o tome ko je kriv, nego bih rekao da opet postoje emocije, da se volimo. A pošto se mi ne volimo u smislu kao ljubavni partneri, onda se družimo. Normalna je pojava da se posle izvesnog vremena kada nisi više s nekim ljubav koju si osećao prema toj osobi troši, haba. Ispari i to je nešto sasvim normalno. Kao kiselu vodu kada otvoriš i posle određenog vremena ona više nema mehuriće.

Koliko se često sada viđate sa Sonjom?

- Sonja i ja se viđamo svaki dan maltene, pogotovo u ovo grozno vreme ove epidemije korona virusa. Često sam kod njih tamo, prespavam tamo, ali, naravno, imamo jedan jako fin prijateljski odnos. Ne ljubimo se, ne grlimo. Možemo da se zagrlimo drugarski, ali nemamo više ljubavni odnos. To je potpuno normalno i ovo je cela priča koja nije ništa spektakularna jer kad svako sagleda neki svoj ljubavni život, onda će ovo da shvati. Nije više stvar u tome šta je radila druga osoba. Stvar je u tome kako se ti osećaš kad se probudiš i setiš se nekog. A ne mora da znači da ti je kao fuj, odvratan ako ga ne voliš, samo nema više strasti.

DRUGE NISU VREDNE POMENA - Sa nekima nisam ni razmišljao da budem u vezi, neke su me odbile zato što sam smatrao da nisam ja za njih. Generalno, ta ženska imena koja su spomenuta nisu imena koja imaju težinu da pričamo o nekim vezama. Ne mogu sebe da teram da volim ako ne volim. Ne kažem da čovek ne pravi greške u životu. Apropo cele te priče, sva ta imena koja su nabrojana, ovako kažem bez imalo potcenjivanja, to su neke stvari koje su dospele u javnost putem nekih slika ili mog nekog opuštenog ponašanja i neskrivanja od javnosti. Ono što ja smatram bitnim i važnim nikada neće moći niko da me pita, osim ako mu ja ne kažem. Nadam se da smo se razumeli, tako da ovo je neki periferni spisak koji uopšte nije spisak, kažem opet, ne potcenjujući nikoga.

Autor: N.V.