"NEDOSTAJE MI MOJA PORODICA..." Gocu Tržan pukle emocije u izolaciji, objavila fotku i reči koje teraju na suze

View this post on Instagram

#family #childhood #memories Nedostaje mi ovo vreme, nedostaje mi moja porodica, nedostaje mi moja Baja(tako smo zvali nasu baku Cvijetu, kraljicu i najveceg cara), nedostaje mi vreme provedeno bez i jedne brige... Volim vas sve... @gordanaglasovic @brankabauch @vuleticbranka @mr_glasovic @trzan_andrej 💜💜💜