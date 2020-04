GOGA SEKULIĆ PROGOVORILA O TRUDNOĆI! Pevačica je u izolaciji u Cirihu i priznala je da li stiže prinova!

Oplela i po kolegama.

Pevačicu Gogu Sekulić vanredno stanje i izolacija dočekali su u Cirihu, gde se i sada nalazi sa svojim suprugom Urošem i sinom.

- U Cirihu sam sa sinom i mužem. Slusamo dečije pesmice, igramo se, a i šta bi drugo mogli da radimo u ovo "ludo" vreme. Sređujem stan kao i uvek, Uroš odlazi u kupovinu po namirnice, i ono što je obavezno jesu treninzi. On trenira dva puta dnevno, a ja kada stignem - rekla je Goga, pa otkrila da li će u njihov dom stići prinova:

- Što se bebe tiče, uh, sada ste me uhvatili nespremnu. Iskreno, naravno da želim još dece, ali znate kako se to kaže "to se ne planira, to se desi". U doba pandemije o tome ne razmišljam. Volim decu, ali želim da se u potpunosti posvetim Vasilij Andreju.

Goga je odreagovala i na njene kolege koji su uhapšeni zbog nepoštovanja propisanih pravila.

- Nema razlike između običnog građana i estrade! To je za mene sve isto, zakon važi za svakoga! Mora da se poštuje, za njihovo dobro, ali i za dobrobit svih nas. Ako mi kao estrada i kao ličnosti čiji se glas daleko čuje ne dajemo dobar primer onima koji nas dugo godina prate, onda nemam šta da kažem na ovu temu osim da sam šokirana - iskrena je bila pevačica.

Autor: N.V.