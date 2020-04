Jedno ga muči.

Milan Stanković, koji je nedavno objavio fotografiju sestre Nastasije, koja je medicinski radnik i pomaže u borbi protiv koronavirusa, sada se oglasio i otkrio kako provodi vreme u izolaciji. On je istakao da je zamenio dan za noć, a jedno ga muči.

- Zamenio sam dan za noć, zabodem se do kasno u noć. Nervira me što nemamo nikakav plan, ali eto barem malo odmaram, ali mnogo jedem i to me nervira - rekao je Stanković i dodao:

- Kuvao sam bolonjeze, neko jelo sa tortiljama, slatko sa jagodama. Očekujte da se pojavi nilski konj. Šalim se, trudim se da se ispravim sa ishranom. Opuštam se ovde u šumici.

Pevač je otkrio i da li se plaši za sestru Nastasiju koja je inače po struci zdravstveni radnik i jedna od onih kojoj cela Srbija svake večeri u 20 časova aplaudira.

- Kada je vidim onako posle smene izgužvanu i umornu žao mi je, jer ja nju doživljavam kao malu sestru i ne želim da se upušta u nešto, ako ja ne mogu da je zaštitim. Ona je veoma apatična, dobra je, a to je velika retkost danas. Verujem da je ona zaštićena - rekao je pevač u jednoj emisiji.

Autor: M.K.