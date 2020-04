TI SI MOJ OMILJENI! Ovo je dokaz da je Maja Marinković zaljubljena u Janjuša već mesecima?! KAMERE SU SVE ZABELEŽILE! (VIDEO)

Ovo je svima promaklo!

Danima se u Beloj kući, a i van nje, spekuliše o tome da je Maja Marinković zaljubljena u Marka Janjuševića Janjuša. Ipak, ni ona ni on to ne priznaju, ali je očigledno da emocije i te kako postoje. To pokazuje i snimak koji je nastao još u decembru prošle godine.

Naime, na ovom snimku se jasno vidi da Maja ne može bez Janjuša, te ga je sve vreme grlila i prisno pribijala uz sebe. Ona je sve želela da učini za njega, pa mu je čak i hranu davala iako nije tražio.

Ti si favorito, omiljeni - rekla je Maja u jednom trenutku Janjušu.

Kako je ova njihova prisnost izgledala pogledajte na snimku u nastavku.

Autor: N.V.