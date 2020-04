JA SAM ASOCIJALNA BUDALA: Marija Šerifović otkrila da li joj izolacija teško pada, pa priznala KO JOJ NEDOSTAJE!

Otkrila i šta se nalazi u njenom frižideru.

U ovonedeljnom izdanju emisije "Magazin In" voditeljka Sanja Marinković ugostila je voditelje Dušicu Jakovljević i Ognjena Nestorovića, spisateljicu Simonidu Milojković, glumicu Anju Mit i doktora Milana Colića.

Kako je običaj već u nekoliko emisija otkako je proglašeno vanredno stanje, Sanjini gosti zovu one sa kojima se redovno čuju da vide kako su, a voditelj Ognjen Nestorović pozvao je pevačicu Mariju Šerifović, koja je otkrila kako provodi vreme u izolaciji.

- Što se mene lično tiče, ja sam i mimo ove situacije bila u izolaciji, jer sam jedna asocijalna budala. Serije, filmovi, provodim vreme sa porodicom i sa psom i to je to. Možda mi je najveći problem što ne mogu da obiđem neke ljude koji su mi važni, prosto, osećam potrebu da zaštitim svoje zdravlje i njihovo. Druga stvar, majka mi je u Kragujevcu, rešile smo da ona ne dolazi, da ostane tamo. Treća stvar, potpuno lična i sebična jeste da mi nedostaju noćne šetnje. U mom frižideru se nalazi samo piletina, tikvice, palenta, puno vode, palenta i to je to - rekla je Marija Šerifović.

Autor: N.V.