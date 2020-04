Prošli kroz pakao.

Voditeljka Nikolina Pišek pričala je o katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Zagreb, a ona je u tom trenutku u kući bila sa ćerkicom.

Voditeljka je imala temperaturu 40, a deo krova kuće joj se srušio i auto ostao zarobljen u dvorištu. Nikolini Pišek je zemljotres je oštetio kuću, a do auta u tom trenutku nije mogla da dođe. Sa bolesnom ćerkicom stajala je napolju dok je sneg padao.

- Tog trenutka kada se sve dogodilo pristupila sam veoma hladno i analitički. Egzekutorski. Hladne glave sam obukla sebe, Unu, uzela pse, sačekala sledeći udar. Kada sam videla da je to serija koja se ne smiruje, napustili smo kuću. Otežavajuća okolnost je što je Una tu noć dobila visoku temperaturu gotovo četrdeset, a u trenutku bila mi je ideja da ću sesti u auto. Ali to je bilo nemoguće jer je bio zarobljen u dvorištu koje je bilo blokirano jer se potkrovlje i deo krova srušio na automobil i zatrpao izlaz iz dvorišta. Jedina opcija je bila da stojimo napolju na hladnoći, što smo učinili. Tada su ljudi krenuli da se zovu međusobno, prebrojavali smo se. Jedan prijatelj je došao do nas i ponudio nam svoj automobil. Tako smo Una, psi i ja proveli gotovo ceo dan u autu. Pozvala me je prijateljica da pita kako smo? Rekla sam da smo pola dana ispred kuće i na ulici. Rekla je da dođemo do njih, odvela sam dete, a onda se nekoliko puta vraćala do kuće da vidim kako stoje stvar - priseća se Nikolina i opisuje kako je to sve strašno izgledalo:

- Teško je to opisati nekome ko to nije doživeo. To je kao da je brzi voz prolazi ispod nogu i zemlja se trese levo-desno pod vama. Vidite zidove koji plešu pred vašim očima i stvari koji se ruše. Sve to uz jezivi propratni zvuk. Uveče se došli statičari koji su nam izdali odobrenje da možemo sa povećanom pažnjom koristiti kuću. Trenutno imam nalepnicu na kući "privremeno neupotrebljivo". Ali dobra stvar je što je žuta, a ne crvena. Onda ne bih mogla boraviti u kući.

