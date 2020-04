Tokom prethodne noći jedna od udarnih tema bio je sve škakljiviji odnos Maje Marinković i oženjenog Marka Janjuševića Janjuša, za koje većina zadrugara u Beloj kući misli da su zaljubljeni jedno u drugo i da su odavno prešli "granicu prijateljstva".

Sve je, na samom početku večeri, "zakuvao" ovonedeljni vođa Bane Čolak, koji je upravo njih dvoje izabrao za svoje potrčke, zbog čega će Maja i Janjuš do idućeg ponedeljka morati da spavaju zajedno u izolaciji, daleko od očiju zadrugara. Nakon što su čuli odluku vođe, samouvereno su poručili da se ništa novo neće desiti niti promeniti.

- Maja i ja smo po ceo dan zajedno, svaki dan provodimo zajedno 5 meseci. Malo mi je to kao da smo potrčci. Nešto će se promeniti? Neće se ništa promeniti. Nije zanimljivo da stavi Maju i mene. Mi se isto družimo po ceo dan. Svejedno mi je - pravdao se Janjuš, sa kojim je bila saglasna i Maja.

Njihov odnos zadrugari su podrobnije analizirali u nastavku večeri, tokom "Pretresa nedelje" u kojem je Maja, u svojoj uvodnoj reči, istakla ono što govori svaki put kada je pitaju za emocije prema Janjušu - da ga voli kao čoveka, da se samo druže, da granicu nije prešla, te da ne vidi šta je u njihovom slučaju sporno. Demantovala ju je doskorašnja drugarica Miona Jovanović, koja je priznala šta joj se Maja poveravala u vezi sa Janjušem, zbog čega su otpočele raspravu.

- Maja priča gluposti. Nije istina da se nikome ne poverava. Tebe treba da bude sramota što se priča da si zaljubljena u oženjenog, pričala mi je da se brine šta će joj tata reći - istakla je Miona.

Svoje mišljenje o njihovom odnosu bez ustezanja iznela je prethodne noći i Jelena Pešić, koja je došla do zaključka da je evidentno da je Maja zaljubljena u Janjuša.

- To je moja neka procena. Isto kao što je ona rekla da sam se ja zaljubila, na nominacijama. Ne uzvraćam joj, mislim da se zaljubila. Nije mi se poverila, nego sam joj ja čak više puta priča i rekla: "Majo, mislim da si odlepila", moja procena je da tu postoji zaljubljenost. Da li će priznati ili neće, ali ja znam da je zaljubljena. Janjuš nije zaljubljen, jedina osoba koju Janjuš gleda u kući je Ivana Šopić, a Maja mu je drugarica - zaključila je ona, a onda je došlo do pravog haosa kada je svoje mišljenje na datu temu iznela i Zorica Marković. Ona je stala na stranu Mione, koja je prvobitno iznela određene stvari o njima dvoma, a zatim je zaključila da je "Maja htela da zavrti priču, što Janjušu prija", te da među njima dvoma ima simpatija. Tada je Janjušu pukao film i žestoko se suprotstavio Zorici.

Ne izmišljaj gluposti. Lažeš kao ker. Ćuti lažove. Najveći si lažov koji je ikada ušao u rijaliti. Ćuti glavata! J*bala te moja žena! Ti si devojčica koja vodi ljubav u čarapama. Ti treba mišljenje da kažeš kada sedimo ti i ja, a ne ovde. Ne dam nikome na sebe. Jadna si, folirant si! Kako da ti kažem da si iskrena, kada si lažov. Ćuti, sunce ti j*bem! Ti si bolestan lažov, po ceo dan lažeš. Ti ženo nisi normalna - siktao je Janjuš.

- Ti si slučaj koji je zaljubljen u Maju Marinković. Treba da te bude sramota jer si oženjen čovek. Ja ti kažem: "Konju, zaljubio si se"; ti prevrćeš očima. Što sam ja folirant? Ti foliraš u odnosu sa njom. Ti nisi iskren, Janjuše. To je platonska ljubav. Nemoj da priznaš, ali nemoj da me vređaš. Zavozao si se malo sa emocijama, i ti i ona. Jednom si imao grešku, ako ti je Maja spas da ne grebeš na kapiju, onda idi do kraja - uzvratila mu je Zorica.

Janjuš ne odustaje od Maje

Iako su ga zadrugari savetovali da se kloni Maje jer mu samo pravi probleme, Janjuš je presekao i definitivno odlučio da od nje ne odustane tek tako, posle svega što su imali.

- Rekli su mi da se sklonim, ali nisam ja takav čovek. Zar posle četiri meseca treba nekoga da ostavim tek tako? Ja sa Majom neću staviti barijeru, jer znam kako Maju gledam, kako su se gledale druge stvari, znam kako nju gledam. Ja jednostavno ne mogu, pa ja sad ne znam šta da se desi.

Takođe, kada im je Milan Milošević preneo da se po kući priča da su se nedavno mazili i poljubili u krevetu, Janjuš je priznao da je do toga došlo. Maja je tvrdila da je sve vreme bio ironičan, što je on poricao.

- Moguće... Ne sećam se da smo se poljubili. Moguće da jesmo, nemoj pogrešno da shvatiš. Poljubili se jesmo, ja mislim. U usta smo se poljubili, treba biti iskren... Nisam ironičan, mazili smo se i poljubili, priznajem - podvukao je Janjuš.

