Posle Nađe Đogani, u odbranu svoje familije stao je i Adam Đogani, bivši učesnik druge sezone "Zadruge" koji je za naš portal prokomentarisao novonastala dešavanja u rijalitiju.

Na samom početku, Adam se osvrnuo na odluku sestre Lune Đogani koja će tužiti strica Đoleta zbog toga što je, navodno, za medije izjavio da je ranije konzumirala narkotike. Kako Adam tvrdi, Đole to nije rekao, a pomenutu priču sama je u javnost svojevremeno plasirala upravo ona sama.

- To što je Đole rekao da se Luna drogira, pa to je ona sama izjavila, da je probala ili šta već! Sad, da li je hrela da ispadne riba pred ostalima u tom trenutku ili je to stvarno tako, to samo ona zna. Na svojoj koži sam osetio i to uveličavanje realnosti i izmišljanje, tako da me ne bi čudilo da je i ovo izmislila. A to što je Đoleta nazvala Hamit, to nije ništa ružno, to je njegovo pravo ime - kaže Adam, koji nije mogao da ne prokomentariše i navode Anabele Atijas u vezi sa Đoletom i Vesnom Đogani, što je podiglo veliku prašinu u javnosti.

Što se tiče navoda za Vesnu da je sa ulice, to je klasična priča jedne ljubomorne žene! Nema potrebe da mešaju Vesnu i Đoleta u rijaliti i pominjati ih toliko, vidi se da su joj bolna tačka - zaključuje Adam.

Iako se čini da je u čitavoj priči razapet Gagi, koji pokušava da smiri strasti između bivše supruge, ćerke i ostatka familije, Adam veruje da će se on uspešno izboriti sa svim izazovima i iz "Zadruge" izaći uzdignute glave.

Gagiju nije teško, video sam i znam da ume da odbrani porodicu. Izboriće se on sa njima i najlepši kraj sledi njemu - prognozira Adam.

Autor: D. Tanasijević