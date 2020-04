Zauzele njenu stranu.

Vesna Đogani juče je na društvenoj mreži Instagram podelila fotografiju mesta na kome je odrasla i otkrila detalje teške životne priče, a mnoge javne ličnosti odmah su joj uputile reči podrške. Među prvima je to učinila Seka Aleksić, koju je Vesnina ispovest o mostu pod kojim je živela siromašno, podsetila na sopstveno detinjstvo.

- Draga moja Vesna, veoma slična priča iz detinjstva prati i mene, možda još malo tužnija jer je mene zadesio i rat! Moram da te podržim jer iz tvojih reči osećam ljubav, veru i istinu! Postoje ljudi koji veruju u snove i idu ka cilju ostvarenja istih, a postoje i oni kojima ništa nije sveto... Nemoj da te dotiču takvi, nemoj da padaš u očajanje jer te nikada neće razumeti. Zašto? Zato što ne govorite istim jezikom... Tvoj jezik je jezik ljubavi, a njihov jezik je jezik zlobe, zavisti i mržnje. Uživaj sa svojom porodicom i nemoj da dozvoliš da te bilo ko i bilo šta remeti u tome! Pomoli se za ljude koji te vređaju, da im Bog omekša srce i podari ljubav. Šaljem ti zagrljaj kao sestra sestri - napisala je Seka u komentaru koji je ostavila Vesni ispod fotografije.

Vesni je podršku pružila i koleginica Slađa Alegro.

- Dušo dobra, znam te... Ne tako dugo, ali tako te osećam kao da te znam oduvek. Pričamo, često pričamo o svemu. Umeš da slušaš, umeš da osećaš. Znaš kako znam? Slušaš jer me nikada u razgovoru nisi prekinula, da bi ti došla do izražaja, to je kultura i vaspitanje. Osećaš jer znam kako me gledaš dok pevam, dok igramo skupa, to je ljubav. Poštovanje se to isto zove. E o tome je ovde reč. Ti si jedna čista duša, tako i svoju decu podižeš, tako i gledaš u svog supruga. Tvoje oči i tvoj iskren osmeh to kazuju nama. Živi svoj san, živi svoju ulogu majke i žene, i pevaj nam, dugo dugo, to je jezik koji mi želimo od tebe - poručila je Slađa.

Podsetimo, Vesna Đogani se poslednjih dana našla na udaru bivše jetrve Anabele Atijas, koja je u rijalitiju "Zadruga 3" iznela niz prozivki na račun Vesne i njene prošlosti.

