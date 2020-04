MENJA PROFESIJU! Maja Nikolić se bacila na poljoprivredu! Pevačica sela u traktor i krenula na njivu! (VIDEO)

View this post on Instagram

Dragi moji, ovo vreme koristim da se posvetim porodici i da u uzivam u prirodi. Kao što volim da pevam, volim i da pomognem oko poljoprivrednih radova. Ovo je moja podrška svim našim poljoprivrednicima koji ovih dana bez obzira na sve, vredno rade. Naravno, dok sve to radim, intenzivno razmisljam o novoj pesmi koja ce vam se sigurna sam jako svideti. Voli vas vaša Maja ❤ #zivot #selo #rad #skip #majanikolic #farma #ljubav #farmanimals #picoftheday #love #ljubav #zivotnaselu #instagramsrbija #dom #ostanikodkuće #ostanidoma #stayhome #village #farm #poljoprivreda #selasrbije #srbija #srbijauslikama