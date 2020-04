Uz nju je, ali...

Savo Perović, koji je najbolji prijatelj Lune Đogani, progovorio je o njenoj porodici koja se trenutno nalazi u rijalitiju.

On je na samom početku naveo da čuva Luninog psa, pa i da rijaliti prati kada stigne.

- Luni je mnogo teško trenutno, u ovoj sezoni joj je najteže, siguran sam. Nije joj lako jer su joj roditelji unutra, i u takvoj situaciji sigurno nikom ne bi bilo lako. Svako razmišlja drugačije, ako pitate da li je Luna trebala sve onako da uradi ili ne, moj odgovor je NE. Ja mislim da majka kakva god da je ona je ipak majka Luni i da treba da drži njenu stranu. Njihova je ljubav jaka, to je ipak odnos majke i ćerke koji je neraskidiv - rekao je Savo i dodao:

- Ja sam sam bio u rijalitiju i razumem da je veliki je pritisak. Da su napolju sigurno to ne bi bilo tako kao što je unutra. Što se Gagija tiče on verovatno smatra da to tako treba kako on radi, on je mirniji u odnosu na Anabelu i sa jedne strane je to bolje jer on održava taj neki balans.

Savo ističe da nije normalno da Luna ne priča sa majkom šest dana.

- Siguran sam da bi ona mene poslušala jer znam koliki uticaj imam na nju. Ona je moja drugarica i normalno je da ću biti uz nju u dobru i zlu, i siguran sam da nas čeka dug razgovor kada bude izašla - rekao je Savo.

Autor: N.V.