"TRAJALO JE OD TRI DO ŠEST UJUTRO" Jelena Đoković priznala koje probleme ima s decom, pa otkrila šta ona i Novak rade kada ih uspavaju

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.” - @hellylumgair 🌟 Join me tonight at 8pm CEST on Instagram Live to discuss parenting and home schooling during these quarantine times. I’ll be welcoming my friend Helen Lumgair “The Educationalist” on with us to share her wisdom, insight, and positive presence. So many people have already shared questions for her - feel free to comment with more below and let us know if you’re joining us tonight! 😘 Najbolji način da učimo je kroz igru - to kažu najveći stručnjaci y polju ranog razvoja. Pridružite mi se večeras u 8pm na Instagram live da pričamo o načinima kako da učinimo učenje zanimljivim našoj deci dok smo svi zajedno kod kuće u ovo vreme izolacije. Moja prijateljica, Helen Lumgair, će nam se pridružiti i podeliti sa nama njena iskustva i ekspertizu. Već godinama saradjujemo i razmenjujemo ideje i verujem da će vam biti korisno da je upoznate! Već ste mi poslali puno pitanja ali svakako nastavite da pišete i dole u komentarima i vidimo se večeras 😘 @novakfoundation #Care4Kids #BelieveinTheirDreams