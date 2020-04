View this post on Instagram

Sleep is so important for our health and immunity. If we don’t have 8h of sleep, our bodies aren’t ready for the challenges that the day brings - and being a parent is the biggest one. Not many moms have that luxury of sleeping through the night. Every child is different- some are sleepers, some are night birds, some are colic, some always hungry... Anyhow, I know that not everyone can afford help. Kelly @sleepystarsireland, a children’s sleep specialist, has accepted to do Instagram Live with me tonight at 8pm CEST and give some tips for the moms and dads out there who are trying to get their kids to sleep through the night. It’s always good to have your tribe and a place where you can receive support and encouragement when feeling vulnerable, so join me tonight in my learning journey as I would love to share it with you. I welcome you all to bring your questions, an open-mind, and meet us at 8pm! See you then! Večeras u 8pm vas pozivam na LIVE sa Kelly koja je meni bila i ostala vrlo ključna pomoć kada mi deca ispadnu iz rutine i ne spavaju dobro. Sa decom su uvek promene, uvek neki napredak i učenje i zato uvek gledam da tražim ljude sa iskustvom da me podrže sa savetima. Dobro je da imamo zajednicu gde možemo da se osetimo i ranjivim i jakim i zato vas pozivam da zajedno večeras naučimo nešto novo, dobijemo podršku i ohrabrenje. Šaljite pitanja i dileme i vidimo se večeras. Razgovor će biti na engleskom, al ja ću nakon toga pričati sa vama o svemu na srpskom 😘❤️ @novakfoundation #care4kids #believeintheirdreams