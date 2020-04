"DAĆU MU PRILIKU ZA IZVINJENJE, HRIŠĆANSKI JE" Slađana Milošević posle nasilja koje je doživela od partnera, OTVORILA DUŠU! (FOTO)

Umetnica je još jednom ponovila svoj stav da se nasilje između muškarca i žene dešava, ali da ono nikada nije pravo rešenje.

Slavna autorka rok muzike Slađana Milošević akterka je incidenta koji se nedavno dogodio, a koji je uzdrmao javnost. Slađanu je fizički napao njen emotivni partner, kome je odredjen pritvor. Slađana, nakon ovog incidenta, navodi da neće odustati od borbe za istinu i pravdu, ali spremna je da, kada se svi procesi završe, događaj vremenom prepusti zaboravu.

- Hrišćanska je dužnost i ljudski je praštati. Daću mu priliku za izvinjenje. Istupiti iz pozicije džentlmenstva i koristiti nefer metodu, nije način rešavanja konflikta. Nasilje je nedopustivo, ali ljudskom biću uvek treba pružiti šansu da svoje grehe okaje. Pitanje je koliko takvih šansi treba dati. U zajedničkom je interesu da odnosi između žena i muškaraca budu bolji. Muškarac treba da popusti u zahtevu za dominacijom, a žena da rezultatima dostigne više dometa na mnogim poljima - navodi ona.

Slađana ističe da ju je sve ovo povredilo, ali naglašava da ne pristaje na ulogu bespomoćne žrtve.

- Čak i fizički i duševni ožiljci neće me učiniti žrtvom. Ako je nekom uniženo dostojanstvo to ne znaci da imamo pravo da ga nazivamo žrtvom. U tom slučaju, osoba koja trpi nasilje postaje dvostruka žrtva. Nasilje je fizički povređuje, a osuda društva je moralno degradira. Lakše je pričati o ženi - žrtvi, nego o ženi - borcu, koji se kao feniks iz pepela uvek ponovo rađa. Ne osećam se žrtvom. Čitavog života borim se za sebe i svoj položaj u društvu, a to što je neko pokazao fizičku nadmoć neće umanjiti moja postignuća. Sve sam u životu sama postigla, školovala se na više fakulteta, svojom umetnošću obišla svet, borila se za napredak. Neka vreme bude moj sudija… Žrtve su one žene koje su izgubile kontrolu nad svojim životom, a ja kontrolu nad sobom ne gubim - dodaje Miloševićeva.

- Muškarac želi da neprikosnoveno vlada. Zbog toga primenjuje silu, sto je patologija društva koju mi više ni ne primećujemo, jer smo mušku dominaciju prihvatili kao nešto normalno. Problem je i to što mnoge žene prikrivaju nasilje. Ne pričaju o tome - kaže pevačica.

Autor: Pink.rs