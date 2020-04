ŠOUMEN OD MALIH NOGU! Harmonika u rukama i uveseljavanje naroda je sve što je oduvek hteo! DA LI PREPOZNAJETE ZADRUGARA SA SLIKE? (FOTO)

Svi ga volite u ovom izdanju!

Kroz "Zadrugu", nagledaniji rijaliti na ovim prostorima, tokom tri sezone prošlo je mnogo poznatih i onih manje poznatih ličnosti. Neki su obeležili ovaj jedinstveni šou program, neke ste već zaboravili, a neki se vraćaju iz godine u godinu jer Veliki šef zna da oni mogu da naprave šou!

Jedan od takvih je i Bora Santana. Iako ovaj muzičar ima i faze kada ga publika baš i ne voli, u većini slučajeva ih sve dobro zabavi, pa nije ni čudno što je već tri sezone baš on deo Zadruge. Međutim, očigledno je da Bora voli da zabavlja publiku od malih nogu, pa smo tako došli do njegove fotografije iz tinejdžerskih dana, na kojoj se vidi da svira harmoniku, što je znak da to obožava da radi još od tad. Kako vam se čini Bora?

Autor: N.V.