GODINAMA JE ĆUTALA I KRILA PROBLEME U BRAKU Jelena Đoković konačno potpuno iskrena: Novak i ja se razvodimo šest puta dnevno

Jelena Đoković sa svojim pratiocima na Instagramu razgovarala je o veštinama roditeljstva i brojnim problemima sa kojima se majke svakodnevno suočavaju, ali tom prilikom podelila je i svoja iskustva.

Jedna od glavnih tema bilo je uspavljivanje dece, a Jelena je istakla da nije jedna od onih majki koje ninunaju svoje mališane.

- Nisam nikad uspavljivala decu na ruke jer sam imala babice koje su mi rekle da to ne radim. Ima roditelja koji to rade i to je sasvim okej, ja sam radila nešto sto je prirodno za moje rezonovanje, da ga recimo pustim da samostalno spava, a ne da ga ja nunam. Međutim to ne znači da vam dete neće nikad tražiti da ga nunate, evo recimo meni Tara sada sa dve i po godine to traži, ali ja ne posustajem. Teško je jako, jer je mnogo slatka i sva krene tako da se umiljava, ali šta da kažem, mame izdržite ako imate isti slučaj, jer je to za dobrobit svih - poručila je Jelena, koja je priznala da ne funkcioniše baš najbolje u situacijama kada ima manjak sna, što se odražava i na njen odnos sa Novakom.

Ne nosim se uopšte dobro sa nespavanjem, ujedam, muž se razvodi šest puta dnevno od mene - našalila se Jelena i nasmejala sve pratioce, a potom dodala:

- Jednostavno ne spavam dobro ako mi deca nisu dobro, zato sve činim sada da budu svi dobro i odmorni.

Autor: D.T.