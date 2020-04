U bolnicu je primljen sa visokom temperaturom i pneumonijom oba plućna krila, sa potvrđenim virusom. Sve što je moglo da bude loše u tom trenutku je tako i bilo - kaže Jovana.

Estradni menadžer Bane Obradović oboleo je od koronavirusa, a kako ovih dana kolaju brojne zabrinjavajuće informacije o njegovom stanju, njegova žena Jovana se oglasila i postavila stvari na svoje mesto.

- Bane je već dvanaesti dan na lečenju i jeste bio kritično. U bolnicu je primljen sa visokom temperaturom i pneumonijom oba plućna krila, sa potvrđenim virusom. Sve što je moglo da bude loše u tom trenutku je tako i bilo. Prvih nekoliko dana je bila prava agonija, kako za njega, tako i za nas - počela je ona.

- Najbolja stvar u celoj priči je to što on nije završio na respiratoru. Istina je da je sve vreme bio na kiseoniku, ali na respiratoru nije bio. Pričati o procentima rada njegovih pluća su proizvoljne informacije i ja sam prvi put u životu pristala da pričam za medije i da vam dam izjavu prvenstveno iz tih razloga. S obzirom na to da se radi o njegovom životu i zdravlju i iz poštovanja prema svim ljudima koji ovih dana zovu, kao i onima koji ga vole i poštuju, mislim da je bilo korektno da kažem da to nije tačna informacija. Nikada ni jedan lekar nam nije rekao da se radi o procentima koji se pominju - otkrila je Banetova supruga.

Ono što je najbitnija i najlepša vest je da je Obradović danas prebačen na poluintenzivnu negu - što znači da postoji mali pomak, koji daje nadu da će sve biti kako treba.

- Ja sam juče pričala sa doktorkom koja je bila u smeni i ona mi je rekla da postoji mali pomak u lečenju, ali da je taj mali pomak, ali da je to još malo i nedovoljno da kažemo da je to onako kako bi mi voleli. Moram da kažem da su lekari učinili sve što je bilo u njihovoj moći. Dali su svoj maksimum i upotrebili su sve što im je dozvoljeno u lečenju da mu pomognu i da tok lečenja krene u boljem pravcu i moram ispred porodice da im se zahvalim za to - zaključuje Jovana.

Autor: M. K.