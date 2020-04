Ovo morate da probate!

Poznata pevačica narodne muzike Nada Topčagić dane epidemije koronavirusa provodi u totalnoj izolaciji sa suprugom Zlatkom na Tari, daleko od grada. Višak slobodnog vremena provodi uglavnom u kuvanju, a za čitaoce našeg portala podelila je recept za pripremu vrlo jednostavne, a zdrave i ukusne čorbe. U pitanju je čorba od kopriva, a kako kaže za Pink.rs, za ovaj recept saznala je od ujne svog supruga, a karakterističan je za Istočnu Srbiju.

Potrebno je: - 4 krompira - 2 glavice crnog luka - koprive

- Ovaj recept sam preuzela iz Istočne Srbije, od ujne mog Zlatka. Pre 25 godina sam prvi put saznala za tu čorbu od kopriva i naučila od nje kako se priprema - kaže Nada za Pink.rs i dodaje:

- U ovim danima potrebno je da se hranimo pre svega zdravo, tako da ja volim da pripremam za Zlatka i mene čorbu od kopriva. Ona je preukusna, a pritom i jako zdrava. Ja koprive uglavnom negde sama naberem. Priprema je vrlo jednostavna. Prvo prodinstam crni luk i krompir koji oljuštim, operem i isečem na kocke. Dodam malo vode da se to malo krčka. Onda u vreloj vodi dobro operem koprive i naseckam ih, a onda dodam u ovaj krompir i luk. Onda se na tihoj vatri to malo kuva sve zajedno, ali samo nekih 20 minuta, ne više. Dodaje se i malo vegete ili soli, to po ukusu. Mnogo je lepo kad se u čorbu prilikom serviranja doda sjenički sir, a možete dodati i pavlaku ili jaje, kako ko voli - poručuje pevačica.

Autor: M.K.