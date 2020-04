USKRS U DOMU NEMANJE VELIKIĆA Sve pršti od dekoracije! Voditelj pokazao kako slavi najveći hrišćanski praznik i otkrio DUGO ČUVANU TAJNU (FOTO)

Voditelj "Svitanja" na TV Pink Nemanja Velikić najveći hrišćanski praznik provodi u svom porodičnom domu sa najmilijima, a za Pink.rs otvorio je dušu i priznao koliko ga raduju praznici. Takođe, dom je dekorisao u duhu Uskrsa, što nam je i pokazao!

- Praznici su uvek u meni budili lepo raspoloženje, valjda zato što mi je Venera u Raku pa sam posebno naklonjen kući, porodici, harmoniji, skladu... A praznici su vreme kada je to posebno naglašeno. Kada vas od malena uče da je porodica najsigurnije mesto i da bez obzira na to gde bili do tada za praznik se morate vratiti, onda se tih pravila pridržavate i kada imate svoj dom. Važno mi je da napravim svečarsku atmosferu i da sve odiše duhom zajedništva - kaže Nemanja, koji vodi glavnu reč kada je dekoracija u pitanju.

- Kako vaši čitaoci već dobro znaju, jedan sam od retkih muškaraca koji nedeljama pre svakog praznika svakodnevno obilazim prodavnice i kupujem sve što mislim da mi može pomoći u dekorisanju. Posle se hvatam za glavu, jer kada sve prođe, ne znam gde ću više da skladištim te aranžmane. Tako je bilo naravno i ove godine. Nekako sam ove godine imao motiv da što lepše uredim svoj dom. U kući sam daleko više nego u redovnom stanju, pa mi je svo to šarenilo melem za mozak. Gde god se okreneš zeke, jaja, čokoladne figure... A i simbolika Uskrsa, vaskrsnuće, navode me nekako na to.

Uprkos tome što je na snazi vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa, to nije poremetilo planove Velikiću, te slavi kao i prethodnih godina.

Obeležavanje se ne razlikuje ove godine od prethodnih, šta više bogatija je trpeza jer smo imali više vremena da se posvetimo pripremama. Tortu sam naručio još pre sedam dana, tako da je ona prva stigla. Uživamo u Moskvi snit koju je pripremila moja drugarica Ljubica, koja je jedna od najboljih poslastičarki koje poznajem. Sve ostalo pripremili smo sami majka i ja. Ranije smo praznike obeležavali u većem broju ljudi, ali će ove godine to izostati. Videću se sa prijateljima van kuće posle praznika, ali poštujući sve neophodne mere - kaže Nemanja i otkriva tajnu zbog koje su mu uskršnja jaja ove godine lepša nego ikad.

- Ove godine smo jaja farbali bojama iz Grčke koju su mi doneli prijatelji, a koje su se pokazale izuzetnim. Baka je uvek farbala prvo u crvenoj boji, što je i moja majka zadržala kao pravilo. Nisam vešt u farbanju, pa se tog posla i ne hvatam. Ja preuzimam kada na red dođu dekorisanje i pravljenje aranžmana.

Autor: D.T.