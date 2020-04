OGLASILA SE PRVI PUT POSLE SKANDALA! Tanja Savić objavila fotografiju na Instagramu, a na njoj nije njen muž, već neko kog DOBRO ZNATE!

View this post on Instagram

Dragi moji, želim vam da ovaj najradosniji hrišćanski praznik proslavite u zdravlju, miru i blagostanju sa vašim najbližima. Sve vas ljubim i volim! ❤️🐣🐥🐰🍀 📸 @markaacc1 #tanjasavic #ljubav #sreca #radost