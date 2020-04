Evo da li će posle svega ostati sa njim!

Nakon što je portal Pink.rs objavio vest da je Ivana Krunić otpratila Baneta Čolaka sa Instagrama, što je bio dokaz spekulacijama da je ona možda odlučila da stavi tačku na vezu sa njim, pevačica se oglasila za naš portal!

Ona je priznala da je odlučila da zaista stavi tačku na vezu sa Banetom, a njenu izjavu prenosimo u celosti.

- Naspavala sam se, odmorila, pregledala sve klipove od početka "Zadruge 3" do danas, provela vreme sa porodicom i podsetila se šta je prava ljubav. Pročitala sam sve vaše komentare, pozitivne i negativne i time završila prvi korak rehabilitacije, tj. suočavanje sa istinom i realnošću. Sećate se one devojke sa početka "Zadruge" koja se osećala uplašeno od svega, krhko, e ona je tada bila zapravo najjača i sopstveni najveći zaštitnik, ali je misleći drugačije žudela da pored sebe ima nekoga ko bi joj pružio zagrljaj, zaštitu, ljubav i pažnju. Kao takva bila sam dobra meta za ljude kojima su baš takvi bili potrebni. Lako je bilo pročitati me i uvideti da sam dobar materijal za manipulaciju. Nisam se do sada nikada susrela sa tim, pa je nisam prepoznala, ali sada kapiram da je to nešto najopasnije!

- Ono u šta sam se pretvorila je nešto što ne želim da zaboravim, jer ne želim da se ponovi nikad više. Bežala sam od reči porodice i prijatelja misleći da oni ne znaju kako je meni tamo i nisam želela sebi da priznam da je moja "sigurna kuća" uz njega bila emotivni zatvor. Ali dobro. Prošlo je. Vraća mi se samopozudanje, osmeh i želja. Zahvaljujući mojoj porodici, prijateljima i vama koji ste ipak tu bez obzira na greške koje sam napravila. Ne želim više biti sa njim i volela bih da mu na bilo koji načim saopštim ili saopšte moju odluku, jer ne želim nikoga da zavlačim, pa se nadam da će mi produkcija izaći u susret i preneti mu moju odluku - napisala je Ivana.

Autor: N.V.