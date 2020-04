View this post on Instagram

Желим целом свету да Васкрсне из мрака, мањка љубави, зла и да сија у најсјајнијем светлу, јер знате да Божју подршку имате. 💙 Није победник онај који убије, победник је онај који умре па васкрсне. Није онај који ногу подапне него онај који падне па устане. Победник је онај који не добије ништа а ствара, онај ком је украдено па сам направи, поново. Победник је онај који се тражи, моли, греши и учи. Поново. И поново... јер нема краја ни љубави ни животу. Васкрс нас учи томе да је довољно да се препустимо... Да ће неко да нас води... Да светло долази тек након мрака и стрпљења... Да чак и ако ти тело разапну да ће душа тек онда да сине. Да живот никада не престаје, љубав никада не умире... И тако вечно, све док смо вољена и заштићена Божја бића - биће и нас. Бог увек има савршен план, бољи него што ми можемо и да замислимо... Показао је свима да чак и ако вам тело разапну, душу не могу да вам узму. А онда... Исус Христос Воскресе из мртвих. Јавите свима, нека се сви веселе, нека ваша уста пренесу Божју поруку: Христос Воскресе драги моји...🙏🏼🙏🏼🙏🏼 . . . . . . . Želim celom svetu da Vaskrsne iz mraka, manjka ljubavi, zla i da sija u najsjajnijem svetlu, jer znate da Božju podršku imate💙 Nije pobednik onaj koji ubije, pobednik je onaj koji umre pa vaskrsne. Nije onaj koji nogu podapne nego onaj koji padne pa ustane. Pobednik je onaj koji ne dobije ništa a stvara, onaj kom je ukradeno pa sam napravi, ponovo. Pobednik je onaj koji se traži, moli, greši i uči. Ponovo. I ponovo... jer nema kraja ni ljubavi ni životu. Vaskrs nas uči tome da je dovoljno da se prepustimo... Da će neko da nas vodi... Da svetlo dolazi tek nakon mraka i strpljenja... Da čak i ako ti telo razapnu da će duša tek onda da sine. Da život nikada ne prestaje, ljubav nikada ne umire... I tako večno, sve dok smo voljena i zaštićena Božja bića - biće i nas. Bog uvek ima savršen plan, bolji nego što mi možemo i da zamislimo... Pokazao je svima da čak i ako vam telo razapnu, dušu ne mogu da vam uzmu. A onda... Isus Hristos Voskrese iz mrtvih. Javite svima, neka se svi vesele, neka vaša usta prenesu Božju poruku: Hristos Voskrese dragi moji...🙏🏼🙏🏼🙏🏼