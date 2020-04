Folk zvezda Dara Bubamara otvorila je dupu za Pink.rs i priznala da u njenom domu danima unazad vlada praznična atmosfera, kao i da se svake godine trudi da ispoštuje sve običaje koje nalažu vera i tradicija.

- Odmalena sam obožavala sve praznike, posebno Uskrs koji sa sobom nosi posebnu energiju, radost, šarenilo, proleće... Sve to zajedno me čini jako srećnom, tako je svake godine. Kao mala uvek sam se radovala Uskrsu, kod nas u porodici uvek se slavilo uz poštovanje svih običaja, što su na mene preneli otac i majka, pa i ja na svog sina Kostu - kaže Dara i priznaje da je ove godine situacija ipak malo drugačija.

- Ove godine zbog novonastale situacije slavimo, kao i svi, malo drugačije, svedenije. Navikla sam da na današnji dan budem sa mnogobrojnom familijom i prijateljima, što ove godine nije slučaj, ali potrudila sam se da napravim pravu čaroliju za mog Kostu i, moram vam priznati, odlično se zabavljamo, provodimo vreme zajedno i uživamo. Žao mi je što je čitava situacija sada ovakva, što mnogi nisu sa svojim roditeljima, decom, unucima, ali izgurali smo mi brojne stvari, pa ćemo i ovo. Važno je samo da ostanemo pribrani, slušamo nadležne, čuvamo sebe i druge i sigurna sam da nas čekaju lepši dani.

Mnogi nisu znali da je Dara odlična kuvarica i da sve za praznike priprema sama.

Sada sam se, budući da sam imala vremena, baš potrudila, i oko farbanja jaja i oko trpeze. Nemam često vremena, ali znam svašta nešto da skuvam i napravim, pa sam sada konačno mogla malo da se igram i podsetim se nekih starih, porodičnih recepta. Kada je farbanje jaja u pitanju, tu sam već imala Kostinu pomoć, zajedno smo sve šarali, osmišljavali i bukvalno se igrali, u čemu je posebna čar - priznala je Dara za Pink.rs, a mi smo je pitali da li joj polazi za rukom da odnese pobedu nad sinom kada je tucanje jajima u pitanju.

- Ne, nema šanse da Kostu neko može da pobedi! Godinama unazad mu već nema ravnog, zna da odabere najjače jaje, pa to ti je! Ne znam kako, ali svaka mu čast! Uvek nas sve pobedi, pa sam se prošle godine našalila sa njim i poturila drveno jaje... To je bio hit! Ipak, ove godine rešila sam da odigram pošteno, a on me je opet pobedio i dokazao da mu nema ravnog - rekla je folk zvezda, koju smo na samom kraju pitali kakve želje ima za naše čitaoce.

- Želim vam mir, spokoj, strpljenje, ljubav i dobro zdravlje... To je najvažnije. Samo sloge, mira i strpljenja i imaćemo svega!

