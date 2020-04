BOLESNIK, PIJAN JE TUKAO DEVOJKU Tarina majka ogorčena na Mateju i njegovu porodicu: Povraćala sam zbog njih! Znamo mu bivše, poslednja je moje dete PRETUKLA, to podržavaju!

Otkako se čuo sa svojom porodicom, Mateja Matijević okrenuo je list i ponovo raskinuo sa Tarom Simov, koja nije po volji njegovih najmilijih.

On je podlegao pritiscima i posle svega što su zajedno prošli javno raskinuo sa Tarom i ostavio je u suzama. Sve je to osim Tari teško palo i njenoj majci Miroslavi Simov, koja nije navikla da ćerku gleda povređenu, tužnu, utučenu i potpuno slomljenu.

- Svi znamo Matejine bivše devojke, poslednja je moje dete teško povredila pre tri godine. Vezano za Taru, sudski proces je u toku i to neću da komentarisem… Možda su devojke tog tipa izbor njegovih roditelja. Mislim da je otac OK, ali sve vreme tokom tog razgovora ja sam povraćala! Oni imaju žensko dete… Žao mi je i što je on bolestan. Od ženskog dela familije vuče aroganciju, ekstremni nadobudni, ucenljiv i šatro mačo stav. - započela je Miroslava, koja je potom žestoko oplela po Mateji.

Pre nekoliko meseci sam čitala izjavu devojke koja je bila sa njim i koju je pijan pretukao i zbog toga priveden. Znate, meni može da se ne svidi izbor sina ili ćerke, ali ja to ne izgovaram… Mogu kratko da dam neki svoj stav, sud svakako ne, jer ko sam ja da sudim bilo kome?! Sa njom je ostao da bi dogurao dovde, i to je realno. Ja nisam fiktivna žena! Kao hrišćanin pokušavam da ih razumem zašto baš na Vaskrs?! Mateja je hedonista, proračunat, ima prelepu mladu sestru sa silikonskim usnama… Oni su taj fazon, a Tara ide srcem! Sve je krug… Kako su bili nasmejani, tako će biti uplakani, jer će ih stići Tarine suze kao belo vino! Oni funkcionišu po Makijaveliju - "Cilj opravdava sredstvo", a ja po Patrijarhu Pavlu:”Strpljen spašen” - završila je Tarina majka za Pink.rs.

Autor: D.T.