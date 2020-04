OBOMA PODJEDNAKO! Darko Lazić otkrio šta je pripremio za Lorenu i Alekseja za Uskrs, pa ovim iznenadio sve! (FOTO)

Ove godine je praznik proveo sa svojom porodicom.

Popularni folk pevač Darko Lazić Vaskrs provodi sa porodicom u Brestaču, a kako kaže, prethodnih godina nije bilo tako. Pevač ovaj put zbog epidemije koronavirusa nema nastupe, pa praznike provodi kod kuće.

- Praznike volim da provodim uz svoju porodicu, ali nažalost, to nije često moguće jer stalno radim i imam obaveze. Sad je idealna prilika za porodicu. Organizovao sam porodični ručak uz potpuno prijatnu atmosferu. Pripremljena je divna gozba - kazao je Darko.

I u porodici Lazić mališani se daruju već tradicionalno za sve praznike.

- Što se tiče poklona, ja sam uvek dobijao poklone od zeke. Ali s obzirom na to da su ove godine specifični uslovi, niko neće dobiti poklon sem Alekseja i Lorene. I to od mene i Marine, naravno. Biće to razni paketići koje ću im pokloniti umesto uskršnjeg zeke - rekao je on.

Autor: M.K.