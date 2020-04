View this post on Instagram

YouTube serijal “Naš novi početak” je idejni projekat poznatog mladog bračnog para Vukes koji je u doba korone nakon zemljotresa ostao bez svog doma. • Mladi hrvatski pjevač Marko i srpska glumica Nevena, nakon što su prihvatili novonastalu životnu situaciju, odlučili su podijeliti sa svojom publikom širom regije kako izgleda njihov novi početak i na taj način možda pokrenuti mnoge duhom sa mnogobrojnim idejama kako urediti svoju okoliš i okućnicu u “doba korone”. • Ne zaboravite da zapratite YouTube kanal “Naš novi početak” jer su vam Marko i Nevena spremili veliki broj zanimljivih ideja! • DONACIJE: kontejneri i uređenje zemljišta donacija Općine Marija Bistrica i transport PGN Poznanovec #našnovipočetak #vukesfamily #markovukes #nevenavukes