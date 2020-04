Miljković optužio Gastoza da je bio NASILAN prema Đoganijevoj! On ga demantovao, pa priznao: Ovo nije Luna koju ja poznajem

Nenad Marinković Gastoz dao je svoj komentar na tvrdnje Marka Miljkovića da je on, zapravo, nebitan, a tom prilikom otkrio je i u kakvom je posle svega odnosu sa Lunom Đogani.

- Mislim da je totalno u pravu, koliko on voli Lunu toliko sam ja nebitan - rekao je Gastoz kratko, a onda se osvrnuo na priču o tome da je bio nasilan prema Luni tokom jedne žurke.

- Moram da demantujem Marka Miljkovića, on je rekao kako sam ja Lunu vukao, ali ne želim da mu pravim problem sa mojim izjavama. Nije mu ni prvi put da tako nešto priča, niti ga uzimam zdravo za gotovo. Povukao sam Lunu da nas novinari ne bi videli, a on je to protumačio da sam je povukao seljački. Žao mi je Lune, to nije devojka koju ja poznajem. Nadam se da će svemu tome doći kraj i da će njeno psihičko stanje doći u normalu. Sve ja to razumem, takođe i Anabelu koja je spremna da skoči za svoju ćerku. Gledaju je kao ludu, ali ona to nije - rekao je Nenad.

Autor: D.T.