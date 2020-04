GOTOVA SAMOIZOLACIJA: Đorđe David se vratio normalnom životu, pa se SUSREO SA ĆERKOM! (FOTO)

View this post on Instagram

Gotova i samoizolacija! A ona je danas izrazila želju da "opljačkamo" radnju sa igračkama . Naravno, njena želja meni zadatak!❤ I BI OROBLJAVANJE PRODAVNICE😃😃😃😃 #lovemydaughter❤️ #singer #actor #djordjedavidnikolic @armyshopsrbija @naviforce_srbija @ataimages #liveformusic❤️ #belgrade #serbia🇷🇸 #europe🇪🇺