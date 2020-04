I dalje se šuška o razlozima zbog kojih su zimus raskinuli Ana Korać i David Dragojević, malo pre njenog ulaska u treću sezonu “Zadruge”. Iako su se na sve načine potrudili da probleme “gurnu pod tepih” i sve uvere u to da je reč o samo još jednoj u nizu, bezazlenoj svađi preko koje su brzo prešli, istina je zapravo mnogo gora!

Naime, kako Pink.rs ekskluzivno saznaje, Ana je tada iznenada ostavila Davida i otpratila ga sa društvenih mreža zbog toga što ju je pretukao, što je u razgovoru za naš portal otkrio i potvrdio njen najbolji prijatelj Miljan Vračević, inače bivši zadrugar. On je do detalja ispričao da je Ana pretrpela fizičko nasilje od Davida, zbog čega mu se brže-bolje požalila.

- David je fizički nasrnuo na Anu, izbila je tuča, imala je ozbiljan problem sa njim! Udario ju je, uvalio se kod nje u gajbu, nije znala šta da radi... Posvađali su se, ona je htela da izađe iz stana... Stajao je na vratima, nije joj dao da izađe! Kada mu je prišla, on ju je tu udario, gurnuo, šamar joj zavalio! Pitao sam tada Anu:“Je l’ te je udario?!“, ona mi kaže:“Da! Opalio me je, spucao u glavu“. E, tad je ona njega otpratila, tada su raskinuli, bio je totalni krah. Ona je pobegla u „Zadrugu“ od njega, otišla tamo da se od njega spasi! Nazvala me je kao nekoga ko je njoj najbliži u Beogradu, ne može da nazove burazera, on je dečko klinac! Nazvala me je i rekla:“ ’Ej, znaš šta se desilo...“, ispričala sve, ja sam se ponudio :“Je l’ hoćeš da ja odem kod njega da popričamo, da porazgovaramo, da mu j*bem mater, bilo šta?“, ona je rekla:“Ne, ne, nemoj molim te ništa“ i ja sam je ispoštovao kao drugar. Ona je tri, četiri dana posle toga ušla u „Zadrugu“! Skapirao da je u*rao, da je ona otišla, pa je ušao u „Zadrugu“ i on – u dahu priča Vračević koji ističe da Ana u čitavu priču nije želela da upliće nadležne organe.

Nije želela da ga prijavi policiji, Ana je šmeker, nije ona cinkaroš... Nije ona u tom fazonu da prijavljuje, ma kakvi. Nije htela ni da sekira brata, majku Ljilju...

"David je teletabis, nasrnuo je na nju iz nemoći"

Posle svega što je uradio Ani, Miljan o Davidu nema lepo mišljenje.

- Kada je skapirao da nije na nivou njenih bivših momaka, da ne može da je isprati ni na jedan mogući način, fizički je nasrnuo na nju iz nemoći! A sad joj unutra glumi finoću... Ja sam bio u šoku, nisam mogao da zamislim da može da je napadne! On deluje kao grčki student, onako hoda... Znate onu izreku “ili je Vojvođanin, ili je p*der” – uvek je uštogljen, fin, pazi šta će da kaže, a ustvari... Krije se jedan neostvareni čovek u četvrtoj deceniji života! Kada se okrene iza sebe, ima samo javne blamove, odricanje oca i majke, svađu s verenicom... Šta da očekujete od njega, rođenog brata je prodao?! Nema nikakve razlike između njega i Baneta Čolaka, samo što je Čolak napredniji od njega. Ana se obrukala sa njim! Kakve je sve frajere šetala, a sad je šeta teletabis! Sve je bilo bajno i sjajno dok je bilo love, dok su trošili – međutim, kad je nestalo love, kad je video da ga nema nigde... Sve je krenulo nizbrdo.

Takođe, u razgovoru za Pink.rs Vračević otkriva koji je bio prelomni trenutak da posle više meseci ćutnje istupi u javnost i iznese sav prljav veš koji zna o Dragojeviću.

Izrevoltirao me je kada je ustao i rekao u „Zadruzi“ kako je Ilija Pečenica jedini Anin prijatelj. Znači, on određuje ko je Ani prijatelj?! Druže, ako ćeš biti iskren, prvi ti nisi Anin prijatelj, jer prvo svom partneru treba da budeš prijatelj, pa sve ostalo! Nije joj prijatelj zbog laganja, manipulacija, iskorišćavanja... Ako se mi družimo, a ti stalno plaćaš račune, pa nismo mi prijatelji! Nema veze koliko ti imaš para, a koliko ja. On nije ravnopravan sa njom, on živi od nje! Ana mu je bila ulaznica u Beograd! Sedeo je sa pravim ljudima u Beogradu zahvaljujući njoj, ne sigurno zahvaljujući sebi... Pa, svi ga gledaju kao dečka iz rijalitija, svi su prvo bili u šoku što je ona sa njim! Mislio sam da je ljubazan momčić, ali – ono što je Ljuba Pantović pričala, sve je u pravu, ne može on da živi od prodaje dukserica za 50 evra, a kirija za stan im je 700. I ovo za Stefana Karića, kao, znao je za to... Znao je moj k*rac! Za to sam znao ja i još petoro ljudi.

Autor: D. Tanasijević