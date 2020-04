"NAŽALOST, UVEK SAM U PRAVU" Oglasila se Ljuba Pantović nakon što je čula da je David pretukao Anu: "Neka uzme motku i reši se tog GMAZA"

Kao bomba odjeknulo je priznanje Miljana Vračevića, najboljeg prijatelja Ane Korać, koji tvrdi da je David Dragojević zimus nasrnuo na nju i udario je, zbog čega su tada raskinuli. Ipak, ova vest nije iznenadila bivšu zadrugarku Ljubu Pantović, Davidovu nesuđenu taštu.

Ljuba, čija je ćerka Aleksandra svojevremno bila verena za Davida, u izjavi za Pink.rs ističe da David sada radi Ani sve što je nekada radio Aleksandri - iskorišćava, manipuliše i maltretira.

- Mene ne čudi da je šar pej nju maltretirao niti bilo šta od toga, zato što smo ceo tajfilm odlgedali u prošloj sezoni „Zadruge“ – isto to stajanje na vratima, pretnje, zaletanje da se uradi neko pesnicom u glavu, maltretiranje i sve ostalo... On je to radio Aleksandri. Ja sam i u prošloj sezoni pitala kako će taj klošar živeti pored Ane? Totalno je nebitno šta radi, kako radi, sa kim – devojka je lepo živela! On se njoj uvalio! Aleksandri je počeo da pravi probleme kad sam se ja tu umešala i zabranila joj da mu daje pare, kada sam joj objasnila da se sve vrti oko para, da je folirant, jedna sponzoruša, drolja muška, klasična... Posle se uvalio kod Ane, i njoj na stan, putovanja, sve! Meni je bilo presmešno kada sam čula da ga je napokon otkačila i otišla sa svojom drugaricom malo da proputuje, ali on je tamo bio u svom sokaku, presabrao se i shvatio da mora da joj se nakači i dalje - u dahu priča Ljuba i nastavlja:

Sasvim mi je razumljivo to što je pobegla u „Zadrugu“ od njega. Laže da je znao za Karića – nije znao, kao što ne zna ni za mnoge druge... I to, kao, foliranje „Sve je u redu“, a unutra par njih sa kojima je ona bila, ili jedan, dvoje, nebitno... To njegovo foliranje ima svoju cenu, pa i to da glumata da mu ništa ne smeta u nadi da će se dokopati njenog honorara! Meni je sve to totalno realno i očekivajuće od gmaza, zato što je to isto radio i Aleksandri.

Takođe, Ljuba ističe da je Anina nesreća u tome što niko iz njene okoline nije prepoznao ove Davideve osobine, koje je ona prozrela još davnih dana i dala sve od sebe da svoju ćerku skloni od takvog muškarca.

- Očigledno da Anina okolina ne ume da odreaguje kao što sam ja odreagovala, pa da prekine svu tu skalameriju, sr*nje i iskorišćavanje, ali nadam se da će njeni odreagovati jer Ana nije tip koji će da se bije, svađa i slično. Kad si žrtva nasilja i odeš, pozoveš ljude koji za to primaju platu da reše, onda nisi cinkaroš... Ili neka uzme motku ili neka njena okolina to reši. Šta je tu novo u rečenici Ljuba Pantović je za sve bila u pravu? Hvala Miljanu i za to... Da, nažalost, Ljuba Pantović je uvek 100 odsto u pravu za ružne stvari, za dobre mogu i da omanem - zaključuje Pantovićeva za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević