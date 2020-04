KO SE OPEČE NA VATRU... Đorđe David posle pobede nad koronavirusom menja život! DONEO ODLUKE KOJE ĆE UTICATI NA SVE! (FOTO)

Gledao je smrti u oči.

Đorđe David nakon pobede nad koronom, te perioda samoizolacije, rešio je da okrene novi list i promeni svoj život iz korena. On, prema pisanju domaćih medija, ozbiljno razmišlja o tome da mu nošenje zaštitne maske postane svakodnevica, posle svega kroz šta je prošao sa ovim virusom. Očito, roker je još uvek pod utiskom, a zdravlje mu je svakako na prom mestu liste prioriteta.

- Posle svega što sam proživeo, ozbiljno razmišljam da mi nošenje maske postane svakodnevnica. Nažalost, čast izuzecima, naš narod ne vodi mnogo računa o higijeni. Znate kako, onaj ko se opeče na vatru, poliva vodom i fotografije na kojima se vidi vatra, a meni je život bio ugrožen - kaže roker i dodaje:

- Predlažem i potrudiću se da kad sve ovo prođe, tamo negde u septembru, organizujemo muzički karneval koji će ići od Beograda, preko Novog Sada do Niša. Naravno, sve to bi bilo humanitarnog karaktera, a novac bi išao za obnavljanje bolnica po Srbiji - otkrio je i svoje planove za budućnost on.

Autor: N.V.