STRAŠNO! Vera Matović u šoku zbog lažne vesti da boluje od koronavirusa: Ovo mi je nanelo veliku štetu, ljudi mi ne prilaze na ulici!

Potresla se!

Folk pevačica Vera Matović je iznenađena vešću koja se pojavila u javnosti da ona boluje od koronavirusa.

- Tri puta su me do sada mediji sahranjivali. Kako se sad ja osećam zbog toga? Svi misle da sam stvarno zaražena i imam koronavirus. Ljudi mi ne prilaze na ulici kad me vide - kazala je Vera i dodala:

- Zvali su me sa svih strana da pitaju da li sam dobro. Budalaština, koja mi je veliku štetu nanela. Nije ovo tema sa kojom se treba šaliti - dodala je folkerka.

Autor: N.V.