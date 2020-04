EKSKLUZIVNA ISPOVEST U 'PREMIJERA – VIKEND SPECIJALU': Detalje borbe za život ova pevačica otkriva u nedelju na TV Pink! (VIDEO)

Ne propustite!

I ove nedelje od 14:20 časova na programu TV Pink je vaša omiljena emisija o poznatima „Premijera – Vikend specijal“. Kroz aktuelne priče o poznatima vodiće vas Ognjen Nestorović, dok će vas kroz pregled nedelje za nama voditi Katarina Nikolić.

U vremenu kada smo suočeni sa epidemijom koronavirusa, svako se na drugačiji način nosi sa tim. Zbog toga je ovonedeljna rubrika „Priča nedelje“ posvećena poznatim ličnostima koji su se na različite načine pridružili akcijama u borbi protiv koronavirusa. Tokom protekle nedelje Saša Matić i Saša Kovačević održali su koncerte putem Instagram lajva, i na taj način pokušali da oraspolože sve građane koji se pridržavaju mera i dane provode u karantinu. Sa druge strane prvotimci i omladinci Crvene zvezde započeli su akciju, u okviru koje starijim građanima na adrese donose pomoć. Sasvim zasluženo se svi oni nalaze u rubrici „Priča nedelje“.

S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije u konsultaciji sa strukom donela odluku o tome da se ublaže mere kada je reč o starijima od 65 godina, te im je umesto totalne izolacije sada dovoljeno da izlaze četvrtkom i subotom u periodu od 18 časova do sat vremena nakon ponoći. Ekipa emisije „Premijera – Vikend specijal“ je sa poznatim ličnostima koje su starije od 65 godina krenula u šetnju, a kako je to izgledalo, saznaćete u rubrici „Slika nedelje“. Pored toga, u ovoj rubrici videćete i kako izgleda policijski čas u domu naših zvezda – Premijerna ekipa proveriće kako poznati provode policijski čas, a sa nekima će i prošetati ljubimce u propisanom periodu.

Kada je reč o „Događaju nedelje“, kao što ste navikli, Nemanja Vujičić nastavio je da obilazi javne ličnosti u izolaciji, ali ovog puta na potpuno drugačiji način. Šta je Nemanja spremio za „Premijera – Vikend specijal“ saznaćete u nedelju na TV Pink.

Novak Đoković podigao je veliku prašinu iznošenjem svog stava o vakcinama. Naime, on je izjavio da nije pobornik vakcinacije, što je izazvalo oprečne komentare. Dok su neki podržali ovaj stav, mnogi – kako u Srbiji, tako i u svetu – pobunili su se protiv njega. Usledio je niz surovih komentara na račun našeg asa, a gde je granica kada je reč o stavovima javnih ličnosti, saznaćete u „Premijera – Vikend specijalu“.

Pevačica Neda Ukraden apelovala je na državne organe da finansijski pomognu i pevačima koji ne rade zbog novonastale situacije i nemaju novčana primanja, a prvi od kolega se pobunio Aca Lukas, koji smatra da estradne zvezde zarađuju više nego dobro, i da su oni ti koji treba da pruže pomoć ugroženima, a ne da je traže. Zbog čega su mnoge kolege napale Nedu zbog ovog apela i da li bi država trebalo da pomogne estradnim zvezdama – odgovor na ovo pitanje daje najgledanija emisija o poznatima.

Poznata pevačica prošla je veoma težak period – nakon naizgled bezazlene estetske operacije, došlo je do ozbiljnjih komplikacija. Pevačica se borila za život, a njenu ispovest videćete ekskluzivno u „Premijera – Vikend specijalu”.

