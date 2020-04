LAGAO JE DA IDE U POLJSKU, A BIO JE KOD NJE U STANU: NEVIĐENI SKANDAL! Prevario je ženu sa koleginicom iz benda, a onda... (FOTO)

Haos!

Jelena i Zoran Živanović iz grupe “Zana” već 12 godina su u skladnom braku, a njihova ljubav rodila se iz poslovne saradnje. Pre Jelene, Žika je bio u braku sa prvom suprugom Verom, sa kojom ima ćerke Tamaru i Mariju. Vera je svojevremeno za domaće medije izjavila da je Žika započeo vezu sa Jelenom dok su njih dvoje još bili u braku.

- On nije hteo da prizna da me je dve godine lagao kako je išao u Poljsku, a bio je u Strahinjića Bana u njenom stanu - rekla je tada Vera.

Žika je početak ljubavi sa Jelenom kratko komentarisao.

- Stvarno smo se izborili! Na tom putu najteže je bilo zaštititi one koji ništa nisu krivi, one koje ostavljaš. S ove distance mislim da smo kroz buru prošli dobro i da brod sada mirno plovi - rekao je on.

Svadbu su organizovali u tajnosti, 2008. godine. Ceremoniji su prisustvovali samo najbliži članovi porodice i prijatelji, ali među njima nije bilo Žikinih ćerki iz prvog braka.

- Naš brak je nestandardan. Pošto smo i u poslu i privatno stalno zajedno, volimo sitne radosti. Nas dvoje smo počeli kao prijatelji, tako da je kompromis bio neminovan. Kad smo uplovili u bračno-ljubavne vode, već smo se dobro iskalili - pričala je Jelena.

Autor: N.V.