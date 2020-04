''ANA NE GOVORI ISTINU, JER SE PLAŠI OD DAVIDA'' Miljan Vračević ih RASKRINKAO DO KRAJA, a onda poručio: On je teletabis i šmeker na baterije, mogu slobodno da me TUŽE za sve što sam rekao! (FOTO)

Besan zbog svega što su Ana i David večeras izrekli za crnim stolom.

Ove noći tokom emisije ''Pitanja novinara'' povela se priča o fizičkom nasrtaju Davida Dragojevića na svoju verenicu Anu Korać, koji se dogodio pre nego što je ona ušla u ''Zadrugu 3''. Iako su Ana i David pokušavali na sve načine da zataškaju i ublaže ono što se desilo tokom njihove žučne svađe, prijatelj Koraćeve koji je dobro upućen u celu priču Miljan Vračević ponovo se oglasio za Pink.rs i prokomentarisao sva večerašnja dešavanja.

- Ja sam Davidu rekao da treba da napadne Janjuša jer mu se vrzma oko devojke. Da bi joj očistio obraz, da kao mačo muškarac njemu da do znanja da je ona njegova devojka, i da tu Janjuš vise neka šta da traži. Što se tiče Matore, mogu da se druže, ali jedini moj sukob sa Matorom je upravo zbog sukoba koji su Ana i David imali sa njom u Zadruzi 2. Što se tiče moje molbe da uđem u Zadrugu, ja sam svoje odnose sa Pinkom pokvario opet zbog Ane Davida i zbog toga mi je jako žao, jer su prema meni uvek bili više nego korektni. Samim tim nisam ni bio u prilici da pregovaram sa produkcijom Zadruge, a svakako nisam u mogućnosti da uđem, jer sam otac četvoro dece i imam porodičan posao i radim u Hitnoj pomoći, na šta sam u ovim trenucima jako ponosan - kaže Miljan za Pink.rs i otkriva zbog čega Ana ne želi da prizna celu istinu, ali i poručuje im da slobodno mogu da ga tuže za sve što je rekao, budući da je večeras pomenuta i eventualna tužba.

- Ana vidno uzrujana ne govori ono što je rekla, ali ne krivim je, zato što ima strah kako će David reagovati, njena porodica i okruženje. Ja kao neko ko ima žensku decu, ne mogu da prećutim takve stvari, a na nju se ne ljutim jer je ona moj prijatelj. Može da me tuži za sve što sam rekao. Nikada nisam izjavio da je on homoseksulac, već da tako hoda i to sam rekao u šali. Ali da je vozio moj auto, to je istina. Nije ga rentirao, nije čak ni sipao gorivo, sve sam mu dao besplatno zbog Ane. Što se tiče kompleksa i laganja, ja imam sve svoje i njemu čak mogu i da pozajmim. Ja nisam fan rijalitija, već kao neko ko je bio učesnik kada primetim Indijanca teletabisa i kvazimangupa, šmekera na baterije, moja elementarna inteligencija mi ne dozvoljava da se ne našalim. Ne uzimam steroide, ne blajham se, ne depiliram se, ne kvarcam se, nemam stajling kao da sam ispao iz najjeftinijeg rumunskog cirkusa da bi bio zapažen i što je najbitnije ne nasrćem na žene. Svoju muškost sam dokazao kao brižan muž, otac četvoro dece, a ne kao Roki Marćano u predsoblju iznajmljenog stana svoje devojke u Bloku A - završava Miljan.

Autor: Pink.rs