Svaka čast!

Medicinski radnici, u vreme vanrednog stanja i borbe protiv virusa COVID-19, danonoćno rade kako bi se postarali da iz ove situacije koja nas je snašla izađemo zdravi i sa razlogom su oni naši heroji već nedeljama unazad. Njima nije lako da se bore sa svakodnevnim teškoćama koje su nas snašle, ali su našli način da daju sebi oduška i to uz pesme benda "Dijamanti".

Naime, do ovih popularnih momaka došao je snimak koji ih je oduševio, a na kome lekari iz bolnice COVID VMC Karaburma pod punom zaštitnom opremom đuskaju uz njihove pesme. To što medicinsko osoblje u kratkim pauzama pronalazi snagu baš u njihovim pesmama ih je dovelo do suza, te su rešili da za njih organizuju koncert kada prođe vanredno stanje.

Ponosan sam, šta drugo da kažem. Nedavno su mi poslali taj snimak i bili smo pozitivno šokirani. Pored toga što svako veče aplaudiramo medicinskim radnicima, u dogovoru sa članovima Dijamanti benda odlučili smo da organizujemo i jedan koncert u znak zahvalnosti tim ljudima koji se bore za tuđe živote i dovode u pitanje svoje. Neka ih bar naše pesme uveseljavaju. Ovim putem želim sve da pozdravim i podržim u ime celog benda i celoj naciji poručim "Ostanimo kod kuće i strpimo se još malo" - poručio je Dejan Jalić iz Dijamanti benda.

Autor: N.V.