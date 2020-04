Ovo morate da čujete!

Fantastični vokali Tanja Banjanin i devojke iz grupe "Frajle" rešile su da urade nešto za svoj grad, Novi Sad, a ono što najbolje umeju je pesma. Zato su one snimile kaver za numeru "Let it be" od Bitlsa uz poruku "Iz Novog Sada s ljubavlju".

Kako ova numera zvuči u njihovom izvođenju, možete poslušati u nastavku.

Autor: N.V.