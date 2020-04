"NISAM IMAO DRUGOG IZBORA, MORAO SAM" Posle hapšenja oglasio se Darko Lazić i priznao zbog čega je vozio bez dozvole

Darko Lazić uhapšen je juče oko 13 časova u mestu Subotište kod Brestača jer je vozio bez vozačke dozvole. Odmah je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara, a sada je priznao zbog čega je ponovo napravio prekršaj.

Kako je ispričao, ovaj put nije imao drugu soluciju osim da sedne za volan, uprkos tome što nema dozvolu, s obzirom na to da je u pitanju bilo zdravlje njegovog deteta.

- Što se tiče jučerašnjeg zaustavljanja policije moram da kažem da drugog izbora nisam imao jer sam morao da vodim svoje dete kod doktora, dete je imalo temperaturu, ja sam to morao! Jedva čekam da počne sve ovo da bih ponovo počeo da polažem za vožnju, jer želim ponovo da položim, naravno, ja sam svoju kaznu platio već danas i to se neće ponavljati više, što se tiče toga što sam morao jer nije imao ko drugi da vozi. Dete je dobro, hvala bogu imalo je samo temperaturicu. To je sve prošlo i to je to - objasnio je Darko.

Autor: D.T.