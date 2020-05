STIGLA PRINOVA! Naš slavni violinista podelio srećne vesti sa svima, nasledniku dao PRAVO SRPSKO IME (FOTO)

View this post on Instagram

We're already REALLY excited about 2020 with little baby boy Milenkovich on the way, due in April! 🐣🍼🤱👶👼 Već znamo da će 2020. biti NAJBOLJA godina IKAD, sa malim beba-Milenkovićem koji nam stiže u aprilu! 🤰🚼🐤🐤🐤 #babymilenkovich #itsaboy #bebamilenković #nemamopojmakojeimedamudamo #cantdecideonthename😂😂😂