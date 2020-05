SMRT U PORODICI ALEKSANDRE KOVAČ Pevačica van sebe od tuge i bola:"Držala sam je dok život nije napustio njeno telo" (FOTO)

View this post on Instagram

Poslednji pogled na nebo. Moja Areta, moj mali nevaljali mrki, me je napustila posle 19 godina. Poslednjih dve nedelje se polako oprastala od mene, nismo se odvajale jedna od druge i sedele smo zagrljene po ceo dan, okupane suncem, na njenom omiljenom mestu, slusajuci vetar i sustanje drveca. I onda me je jedno jutro pogledala dok sam je drzala u narucju i znala sam da ne moze dalje i da trazi moju pomoc. Necu vam pricati kako se osecam, jer svako ko je izgubio clana porodice, zna kakva bol ti obuzme svaki deo tela i duse i ne napusta nijednog trenutka. Samo cu vam reci da nikada, ni po koju cenu, ne ostavite svoju ziotinju samu, na samom kraju. Bila sam sa njom do poslednjeg trenutka, govorila joj koliko je volim i drzala je dok je zivot napustao njeno malo telo. Jer u trenutku kada ste najpotrebniji bicu koje vam je oplemenilo svaki dan zivota najvecom ljubavlju, morate biti tu, po svaku cenu, ma koliko bilo tesko i bolno i pruziti joj mir, sigurnost i oslonac. Sa Aretinim odlaskom, deo mog srca je otisao sa njom i nista vise nije isto.